«Любовь и голуби», «Солярис» и «Иди и смотри»: опубликован список из 100 фильмов Минпросвещения для детей

Министерство просвещения Российской Федерации представило список из 100 фильмов, предназначенных для просмотра школьниками в рамках киноклубов. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте ведомства.
В перечень фильмов вошли только отечественные кинокартины, снятые в период с 1934 по 1987 год. Среди них — «Любовь и голуби» Владимира Меньшова, «Солярис» Андрея Тарковского, «Иди и смотри» Элема Климова и другие популярные картины. Также в списке представлены работы Никиты Михалкова — «Свой среди чужих, чужой среди своих» и «Неоконченная пьеса для механического пианино» и фильм «Курьер» Карена Шахназарова.
С полным списком из 100 фильмов для школьников можно ознакомиться по ссылке.
Отмечается, что в разработке списка и методических рекомендаций принимали участие Институт изучения детства, семьи и воспитания, Росдетцентр, Московский педагогический государственный университет и другие организации.
