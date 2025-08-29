«Любовь и голуби», «Солярис» и «Иди и смотри»: опубликован список из 100 фильмов Минпросвещения для детей

В перечень фильмов вошли только отечественные кинокартины, снятые в период с 1934 по 1987 год. Среди них — «Любовь и голуби» Владимира Меньшова, «Солярис» Андрея Тарковского, «Иди и смотри» Элема Климова и другие популярные картины. Также в списке представлены работы Никиты Михалкова — «Свой среди чужих, чужой среди своих» и «Неоконченная пьеса для механического пианино» и фильм «Курьер» Карена Шахназарова.