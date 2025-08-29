Есть реальный интерес. Как прошла вступительная кампания в Смиловичский государственный колледж

По его словам, отмечается и рост по количеству целевиков каждый год. «В прошлом году у нас было 11 целевиков, а сейчас — уже 28. Более того, на целевые места у нас даже есть конкурс, — подчеркнул он. — Под целевиками понимаются ребята, которых направляют предприятия. Это не только сельские хозяйства, но и различные предприятия из Минска, которые готовят специалистов для работы на мелиоративных экскаваторах, погрузчиках и другой технике».-0-