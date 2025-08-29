Есть реальный интерес. Как прошла вступительная кампания в Смиловичский государственный колледж

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор УО «Смиловичский государственный колледж» Артем Кривопуст рассказал в проекте БЕЛТА «Страна говорит», как прошла вступительная кампания в колледж.
«Мы увеличили цифры приема по сравнению с прошлым годом. Раньше было 134 человека, сейчас — 210. Почему так произошло? В прошлом году мы увидели, что наш колледж вызывает реальный интерес у людей. Мы провели хорошую рекламную кампанию — и через СМИ, и через мессенджеры, и другими способами. Кроме того, мы начали активно заниматься профориентацией. С октября мы ездили по школам, чтобы привлечь больше потенциальных абитуриентов. Мы охватили и Минск, и районы за его пределами», — рассказал Артем Кривопуст.
В колледж поступают учащиеся из Минска, Гродненской, Брестской и Витебской областей. Приезжают даже из Российской Федерации.
Среди специальностей колледжа — мелиоратор, профиль сельского хозяйства, продавец, повар, овощевод. Звонков по поводу поступления много, отметил директор. «При этом мы сразу интересуемся средним баллом аттестата и предлагаем варианты не только нашего колледжа, но и ближайших, где дают похожие специальности, но с чуть меньшими требованиями по баллам. Например, проходные баллы на квалификацию мелиоратор у нас — от 6 баллов, ниже 5,9 уже не проходит. Максимальный балл — 8. На сельское хозяйство — от 5,4, максимум около 7,3. Повар, продавец — от 4,7 до 7 баллов, овощевод — от 4 до 8 баллов», — рассказал Артем Кривопуст.
При этом не всегда школьному аттестату уделяется основное внимание. «Часто бывает, что студенту не очень легко дается учеба, но в практических навыках он проявляет себя отлично. Например, по статистике, ребята с троечными оценками показывают высокий уровень и именно они выигрывают профессиональные конкурсы. Приведу пример: два года назад на республиканском конкурсе профмастерства ProfSkills Belarus у нас был студент с аттестатом на уровне 4, который занял первое место на республиканском уровне», — сказал директор.
Также в колледже созданы все необходимые условия для эффективной учебы и практики: отремонтированные общежития, новая мебель, сильная материальная база. Есть современные лаборатории и центр компетенций. «Сейчас мы открываем лабораторию точного земледелия с использованием дронов. Все это мы активно рекламируем, показываем и рассказываем потенциальным студентам», — рассказал Артем Кривопуст.
По его словам, отмечается и рост по количеству целевиков каждый год. «В прошлом году у нас было 11 целевиков, а сейчас — уже 28. Более того, на целевые места у нас даже есть конкурс, — подчеркнул он. — Под целевиками понимаются ребята, которых направляют предприятия. Это не только сельские хозяйства, но и различные предприятия из Минска, которые готовят специалистов для работы на мелиоративных экскаваторах, погрузчиках и другой технике».-0-
