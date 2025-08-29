Президент США Дональд Трамп призвал привлечь китайские войска к обеспечению безопасности на Украине. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на анонимный источник.
Авторы материала отмечают, что европейские страны выступают против этой идеи, а ранее аналогичный проект отклонил украинский президент Владимир Зеленский. В то же время источник в администрации Трампа опроверг информацию о переговорах по поводу возможного участия китайских миротворцев.
По данным издания, для европейских чиновников приемлемым вариантом могла бы стать отправка миротворческих сил из Турции.
— Трамп предложил пригласить Китай, чтобы он предоставил миротворцев для мониторинга над нейтральной зоной в рамках мирного урегулирования с Россией в ходе встречи с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским, — говорится в материале.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что Китай выразил готовность направить миротворческий контингент на Украину. Журналисты сообщали, что в Пекине подчеркнули, что речь идет именно о миротворцах, а их размещение может состояться только в рамках международно-признанной процедуры. Однако впоследствии МИД республики опроверг данные сообщения.