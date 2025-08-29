Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп призвал привлечь китайские войска к обеспечению безопасности на Украине

Президент США Дональд Трамп призвал привлечь китайские войска к обеспечению безопасности на Украине. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на анонимный источник.

Президент США Дональд Трамп призвал привлечь китайские войска к обеспечению безопасности на Украине. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на анонимный источник.

Авторы материала отмечают, что европейские страны выступают против этой идеи, а ранее аналогичный проект отклонил украинский президент Владимир Зеленский. В то же время источник в администрации Трампа опроверг информацию о переговорах по поводу возможного участия китайских миротворцев.

По данным издания, для европейских чиновников приемлемым вариантом могла бы стать отправка миротворческих сил из Турции.

— Трамп предложил пригласить Китай, чтобы он предоставил миротворцев для мониторинга над нейтральной зоной в рамках мирного урегулирования с Россией в ходе встречи с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским, — говорится в материале.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что Китай выразил готовность направить миротворческий контингент на Украину. Журналисты сообщали, что в Пекине подчеркнули, что речь идет именно о миротворцах, а их размещение может состояться только в рамках международно-признанной процедуры. Однако впоследствии МИД республики опроверг данные сообщения.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше