У 103 пенсионеров из Башкирии появились приемные семьи

В Башкирии 103 пожилых человека обрели приемные семьи.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии развивают уникальную форму заботы о старшем поколении — приемные семьи для пожилых людей и инвалидов. На сегодняшний день 103 человека, нуждающихся в постоянном уходе, обрели новый дом и заботу в 98 семьях республики. Об этом сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения региона Ленара Иванова.

Как пояснила глава ведомства, эта технология применяется в республике с 2017 года и позволяет одиноким пенсионерам и инвалидам получать необходимый уход в домашней, комфортной обстановке, будучи полноценными участниками жизни семьи. С начала 2025 года своих новых родных обрели уже восемь человек.

Отношения между принимающей семьей, человеком, нуждающимся в уходе, и Республиканским центром социального обслуживания населения оформляются трехсторонним договором. В документе подробно прописываются все условия проживания и ухода. Срок пребывания в такой семье может составлять от одного месяца до нескольких лет и зависит от договоренностей всех сторон.

Гражданам, взявшим на себя заботу о пожилом человеке или инвалиде, предусмотрено ежемесячное вознаграждение в размере 6200 рублей. Если подопечный является инвалидом первой группы или ему исполнилось 80 и более лет, выплата увеличивается на 30%.

