Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сийярто: Европейские лидеры не смогли поставить Россию на колени

Сийярто заявил, что Европа выбрала провальную стратегию, отказавшись от пути урегулирования на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Лидеры стран Европы не смогли поставить Россию «на колени». Об этом заявил глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Россия не была поставлена на колени — ни экономически, ни каким-либо другим способом», — приводит слова дипломата агентство Ruptly.

По словам Сийярто, европейские лидеры выбрали провальную политику в отношении России, отказавшись от урегулирования конфликта на Украине и продолжая его эскалацию. При этом глава МИД Венгрии подчеркнул, что в результате принятых решений Европа понесла потери с точки зрения общества, экономики и безопасности в странах региона.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении издания Il Fatto Quotidiano, что Евросоюз не может придумать действенные санкции против России.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше