Лидеры стран Европы не смогли поставить Россию «на колени». Об этом заявил глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Россия не была поставлена на колени — ни экономически, ни каким-либо другим способом», — приводит слова дипломата агентство Ruptly.
По словам Сийярто, европейские лидеры выбрали провальную политику в отношении России, отказавшись от урегулирования конфликта на Украине и продолжая его эскалацию. При этом глава МИД Венгрии подчеркнул, что в результате принятых решений Европа понесла потери с точки зрения общества, экономики и безопасности в странах региона.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении издания Il Fatto Quotidiano, что Евросоюз не может придумать действенные санкции против России.