Сийярто: Европейские лидеры не смогли поставить Россию на колени

По словам Сийярто, европейские лидеры выбрали провальную политику в отношении России, отказавшись от урегулирования конфликта на Украине и продолжая его эскалацию. При этом глава МИД Венгрии подчеркнул, что в результате принятых решений Европа понесла потери с точки зрения общества, экономики и безопасности в странах региона.