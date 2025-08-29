Ростовчанка вошла в рейтинг топ-20 богатейших женщин России

Супруга известного ростовского предпринимателя Ивана Саввиди, Киряки Саввиди, заняла 19-е место в рейтинге богатейших женщин России по версии журнала Forbes. Состояние бизнес-леди оценено в 500 миллионов долларов.
Основные активы Киряки Саввиди сконцентрированы в «Группе Агроком», которой она официально владеет на 100%. В холдинг входят производитель пластиковой упаковки, мясоперерабатывающий холдинг, конгресс-центр и офисный комплекс.
Сам Иван Саввиди в 2025 году занял 87-е место среди богатейших бизнесменов России с состоянием 1,6 миллиарда долларов.
