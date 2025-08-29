Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Создание системы единого воинского учета завершили в России

Министерство обороны России завершило создание государственной системы единого воинского учета. Об этом в пятницу, 29 августа, сообщил глава ведомства Андрей Белоусов.

Министерство обороны России завершило создание государственной системы единого воинского учета. Об этом в пятницу, 29 августа, сообщил глава ведомства Андрей Белоусов.

Помимо этого, Минобороны приняло меры по ускорению работы программного изделия ресурсного обеспечения «Алушта».

— Десятое приоритетное направление — создание единой цифровой среды Минобороны. Одно из достижений в этой сфере — завершение создания Государственной системы единого воинского учета, — заявил Белоусов на выступлении, запись которого опубликована в Telegram-канале ведомства.

Ранее председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что получаемые гражданами на портале «Госуслуги» уведомления о внесении сведений в реестр воинского учета связаны с наполнением профильных баз данных.

Первый заместитель председатель комитета ГД по обороне Алексей Журавлев, в свою очередь, добавил, что круглогодичный призыв в армию позволит уменьшить количество уклонистов и увеличить число личного состава российских войск, чтобы «быть готовыми ко всему».

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше