Житель Уфы связался с аферистами и получил за это срок и штраф

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу против местного жителя, его признали виновным в создании юридического лица через подставное лицо и сбыте платежных средств. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По данным надзорного ведомства, в августе прошлого года к осужденному обратились неизвестные лица с предложением за денежное вознаграждение выступить в роли номинального директора при регистрации коммерческой фирмы. Мужчина, понимая, что фактически не будет управлять организацией и вести ее деятельность, предоставил свои данные для государственной регистрации компании.
После внесения записи в ЕГРЮЛ он открыл расчетный счет в банке и передал все документы посторонним лицам для дальнейшего использования в противоправных целях.
Суд назначил уфимцу 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Также мужчина должен выплатить штраф в сто тысяч рублей. Материалы в отношении неизвестных организаторов схемы выделены в отдельное производство.
