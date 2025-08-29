Житель Уфы связался с аферистами и получил за это срок и штраф

По данным надзорного ведомства, в августе прошлого года к осужденному обратились неизвестные лица с предложением за денежное вознаграждение выступить в роли номинального директора при регистрации коммерческой фирмы. Мужчина, понимая, что фактически не будет управлять организацией и вести ее деятельность, предоставил свои данные для государственной регистрации компании.