«Неизменно, всегда, вечно»: история любви Родиона Щедрина и Майи Плисецкой

В тот же день она пригласила композитора еще на две репетиции. Но тот сказал, что ему «предостаточно впечатлений для одного дня». А вечером Щедрин позвонил и предложил балерине вместе прокатиться по столице. Так начался их роман, который в том же 1958 году был узаконен в ЗАГСе. На замужестве настояла Плисецкая, которая полагала, что брак предоставит ей больше доверия от властей — в ту пору ее подозревали в шпионаже и не выпускали на гастроли за границу.