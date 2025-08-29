«Неизменно, всегда, вечно»: история любви Родиона Щедрина и Майи Плисецкой

29 августа на 93-м году жизни скончался российский композитор Родион Щедрин. Народного артиста СССР не стало после продолжительной болезни. Последние 10 лет он был вдовцом знаменитой балерины Майи Плисецкой. Согласно их совместному завещанию, прах мужа и жены соединят и развеют над Россией. История любви Родиона Щедрина и Майи Плисецкой — в материале «Вечерней Москвы».
Знакомство у Лили Брик.
Впервые композитор увидел балерину в 1955-м. Тогда ему было 22 года, он учился в Московской консерватории, не увлекался балетом и ничего не знал о Плисецкой, которая в свои 29 лет уже была одной из лучших в Большом театре.
Однажды Щедрин случайно познакомился с Лилей Брик, хозяйкой последнего литературно-художественного салона в СССР и музой поэта Владимира Маяковского. Композитора в гости к ней позвал один его приятель-литератор. Щедрин сыграл Брик на рояле композицию «Левый марш» на стихи Маяковского и после этого стал частым гостем в ее доме.
Брик и ее последний муж, писатель Василий Катанян, любили записывать голоса друзей и проигрывать их на магнитофоне. Так Щедрин услышал голос Майи Плисецкой, которая пропела музыку из балета «Золушка» композитора Сергея Прокофьева. Балерина на записи подражала всем музыкальным инструментам. Это исполнение заинтриговало Щедрина, которому Брик во время прослушивания описывала Плисецкую. Вскоре муза Маяковского познакомила его с артисткой, пригласив обоих в гости на встречу с актером Филиппом Жераром. Позднее балерина вспоминала, что между ней и композитором в тот вечер пробежала искра обоюдного интереса, «но тут же затухла».
После знакомства в гостях у Брик на протяжении нескольких лет Щедрин и Плисецкая пересекались, но дальше этих случайных встреч ничего не заходило. Балерина в 1956 году вышла замуж за танцовщика Мариса Лиепу. Правда, через несколько месяцев они развелись.
Судьба по-настоящему свела Плисецкую с Щедриным только спустя пару лет, когда в 1958 году Большой театр заказал композитору музыку для балета «Конек-Горбунок». Чтобы настроиться на нужный лад, мужчина пошел на репетицию танцоров. В балетном классе он увидел Плисецкую, которая тогда занималась в черном трико в обтяжку.
— То соблазнительные па Эгины, теперь часовая разминка в облегшем торс одеянии! На Щедрина обрушился ураган фрейдистских мотивов, — рассказала о той встрече балерина в своих мемуарах.
В тот же день она пригласила композитора еще на две репетиции. Но тот сказал, что ему «предостаточно впечатлений для одного дня». А вечером Щедрин позвонил и предложил балерине вместе прокатиться по столице. Так начался их роман, который в том же 1958 году был узаконен в ЗАГСе. На замужестве настояла Плисецкая, которая полагала, что брак предоставит ей больше доверия от властей — в ту пору ее подозревали в шпионаже и не выпускали на гастроли за границу.
Щедрин, который видел, как от такого давления страдает его избранница, помог выбраться ей из-под пристального внимания спецслужб. Он смог попасть на аудиенцию у главы КГБ, и после этого балерину отпустили на гастроли в США. Когда Плисецкая вернулась, ей присвоили звание народной артистки СССР. Она полагала, что это было некой благодарностью за то, что она не скрылась за границей.
Плисецкая стала музой для Щедрина. Он сочинял для нее балеты, а на титульных листах нескольких из них даже оставил посвящения своей супруге: «Майе Плисецкой, неизменно», «Майе Плисецкой, всегда», «Майе Плисецкой, вечно».
— Меня считают большим любителем балета. Но это не так. До сих пор балетоманом я себя назвать не могу. Я — Майяман, — признавался Щедрин.
В 2012 году, за три года до смерти Плисецкой, композитор стал гостем программы «Познер», в которой ему задали вопрос: «Если бы вам дано было исполнить три любых желания, что бы вы загадали?». И Щедрин трижды ответил: «Я хотел бы быть вечно с моей женой».
О любви говорила и балерина, которая считала своего мужа особенным, гением без недостатков. По ее словам, Щедрин вдохновлял ее.
— Это уникально, это редкость. Потому что он редкий, он уникальный. Я таких людей, как он, просто не знаю. Таких целостных, таких самостоятельных по мысли, таких талантливых, даже гениальных, — отзывалась о супруге Плисецкая.
Тайны «идеальной пары».
Плисецкая и Щедрин казались со стороны идеальной парой. Они прожили вместе 57 лет. Но не все было так гладко.
Супруги так и не стали родителями — балерина между карьерой и детьми выбрала первое. Летом 1958 года, когда их роман только начался, во время совместного отдыха с Щедриным балерина узнала, что забеременела. Она приняла решение сделать аборт, а композитор, как вспоминала Плисецкая, «без восторга, но согласился».
Позднее она объясняла, что если бы на свет появился ребенок, для нее это был бы как минимум один пропущенный год работы.
— Я была не уверена в том, что, испортив фигуру и пропустив год, смогла бы вернуться на сцену. Риск был огромен. И я не рискнула, — говорила Плисецкая.
Артистка полагала, что еще «успеет» стать матерью, но этого не произошло.
Также ходили слухи о взаимных изменах. Щедрину приписывали связь с немецкой актрисой Марией Шелл, сестрой супруга актрисы Натальи Андрейченко. Говорили, что их тайный роман длился 11 лет, и за это время, по слухам, Шелл подарила возлюбленному дом в Мюнхене и музыкальную студию.
Андрейченко утверждала, что Щедрин якобы обещал актрисе развестись и поехал «расставить все точки над i» с Плисецкой. Но после этого он так и не вернулся к Шелл, и та предприняла попытку самоубийства, которая, к счастью, оказалась неудачной.
Любовь после смерти.
В 2015 году Плисецкая умерла в Германии, куда переехала с супругом в конце XX века, на 90-м году жизни. Щедрин стал хранителем памяти о возлюбленной: он присутствовал на открытии памятника балерине в Москве на улице Большая Дмитровка, а также на открытии мемориальной доски и сквера, названного в ее честь.
— Я хочу помечтать немножко, чтобы со временем этот сквер превратился бы в место встречи молодежи, чтобы здесь назначались свидания, приносили цветы, — говорил тогда Щедрин.
В 2022 году он передал московскую квартиру, где прожил три десятилетия с Плисецкой, в дар Театральному музею имени А. А. Бахрушина. Теперь в ней находится музей-квартира именитой балерины. Жилище осталось практически в том же виде, в каком оно было при жизни артистки. Сотрудники музея почти не вносили изменений в его интерьеры.
Щедрин и Плисецкая составили совместное завещание, которое гласит: «Тела наши после смерти сжечь, и когда настанет печальный час ухода из жизни того из нас, кто прожил дольше, или в случае нашей одновременной смерти, оба наши праха соединить воедино и развеять над Россией».
Последнюю волю супругов подтвердил председатель совета Союза композиторов России Александр Чайковский.
Балерина Анастасия Волочкова выразила скорбь в связи со смертью композитора. Она добавила, что навсегда сохранит благодарность своим великим наставникам — балерине Майе Плисецкой и Родиону Щедрину.