Россиянин пытался вылечить аритмию красным вином, но в итоге загремел в больницу

«В ходе обследования была диагностирована фибрилляция предсердий — нарушение сердечного ритма, при котором верхние камеры сердца сокращаются хаотично и слишком быстро», — рассказал заведующий кардиологическим отделением Домодедовской больницы Павел Краснов.
Специалисты назначили пациенту бета-блокаторы и антикоагулянты. Краснов предупредил, что несвоевременное обращение за медицинской помощью могло привести к сердечной недостаточности или инсульту, а большая доза алкоголя — к острому панкреатиту. В настоящее время пациент продолжает лечение в стационаре.
Ранее кошка чуть не лишила подмосковную пенсионерку единственного видящего глаза. Пожилая женщина решила подвинуть лежащее на груди животное, а пушистик случайно повредила когтем рубец от предыдущей операции по замене хрусталика. Медики помогли сохранить пенсионерке зрение.