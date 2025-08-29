Россиянин пытался вылечить аритмию красным вином, но в итоге загремел в больницу

В Домодедовскую больницу доставили 62-летнего мужчину с нарушением сердечного ритма, который пытался лечиться вином. Он выпил пять бутылок красного сухого, но лучше ему не стало. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.