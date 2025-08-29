Ричмонд
Россиянин пытался вылечить аритмию красным вином, но в итоге загремел в больницу

В Домодедовскую больницу доставили 62-летнего мужчину с нарушением сердечного ритма, который пытался лечиться вином. Он выпил пять бутылок красного сухого, но лучше ему не стало. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.

Источник: Life.ru

«В ходе обследования была диагностирована фибрилляция предсердий — нарушение сердечного ритма, при котором верхние камеры сердца сокращаются хаотично и слишком быстро», — рассказал заведующий кардиологическим отделением Домодедовской больницы Павел Краснов.

Специалисты назначили пациенту бета-блокаторы и антикоагулянты. Краснов предупредил, что несвоевременное обращение за медицинской помощью могло привести к сердечной недостаточности или инсульту, а большая доза алкоголя — к острому панкреатиту. В настоящее время пациент продолжает лечение в стационаре.

