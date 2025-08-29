Симоньян объяснила, почему Кеосаян убрал из фильма последнюю сцену из ее рассказа

29 июня Симоньян рассказала, что однажды она сыграла эпизодическую роль журналистки в фильме своего супруга, но этот опыт оказался для нее неприятным. Она отметила, что не знала, как себя вести и «куда деть руки», несмотря на опыт работы в прямом эфире. Журналистка рассказала, что играть персонажа для нее было «очень неприятно» — по ее словам, ее будто вынуждали врать. Поэтому Симоньян больше никогда не снималась в фильмах.