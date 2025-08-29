Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Симоньян объяснила, почему Кеосаян убрал из фильма последнюю сцену из ее рассказа

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в пятницу, 29 августа, рассказала, что ее муж Тигран Кеосаян не оставил последнюю сцену из ее рассказа «Семь дней Петра Семеныча» в фильме по его мотивам, поскольку режиссером ленты выступал он.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в пятницу, 29 августа, рассказала, что ее муж Тигран Кеосаян не оставил последнюю сцену из ее рассказа «Семь дней Петра Семеныча» в фильме по его мотивам, поскольку режиссером ленты выступал он.

В Telegram-канале журналистке задали вопрос, почему последняя сцена фильма была изменена в сравнении с первоисточником.

— Потому что режиссер не я, а Тигран. Это же он решает. Мой рассказ — просто отправная точка для его фильма, — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

29 июня Симоньян рассказала, что однажды она сыграла эпизодическую роль журналистки в фильме своего супруга, но этот опыт оказался для нее неприятным. Она отметила, что не знала, как себя вести и «куда деть руки», несмотря на опыт работы в прямом эфире. Журналистка рассказала, что играть персонажа для нее было «очень неприятно» — по ее словам, ее будто вынуждали врать. Поэтому Симоньян больше никогда не снималась в фильмах.

«Вечерняя Москва» узнала у врача-невролога Александра Комарова, о чем говорит изменение поведения Тиграна Кеосаяна, который находится в коме, и на что похож выход из комы.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах. Деятельность последней охватывает вопросы редакционной политики, информационного вещания и международных коммуникаций: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше