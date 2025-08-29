Симоньян объяснила, почему Кеосаян убрал из фильма последнюю сцену из ее рассказа

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в пятницу, 29 августа, рассказала, что ее муж Тигран Кеосаян не оставил последнюю сцену из ее рассказа «Семь дней Петра Семеныча» в фильме по его мотивам, поскольку режиссером ленты выступал он.
В Telegram-канале журналистке задали вопрос, почему последняя сцена фильма была изменена в сравнении с первоисточником.
— Потому что режиссер не я, а Тигран. Это же он решает. Мой рассказ — просто отправная точка для его фильма, — написала Симоньян в своем Telegram-канале.
29 июня Симоньян рассказала, что однажды она сыграла эпизодическую роль журналистки в фильме своего супруга, но этот опыт оказался для нее неприятным. Она отметила, что не знала, как себя вести и «куда деть руки», несмотря на опыт работы в прямом эфире. Журналистка рассказала, что играть персонажа для нее было «очень неприятно» — по ее словам, ее будто вынуждали врать. Поэтому Симоньян больше никогда не снималась в фильмах.
