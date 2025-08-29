Минпросвещения разработало рекомендации по изучению отечественного кино

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Минпросвещения РФ сообщило, что разработало рекомендации по изучению отечественного кино в школах, а также опубликовало соответствующий список из 100 фильмов, снятых выдающимися отечественными режиссерами.
«Министерство просвещения Российской Федерации разработало и направило во все регионы страны методические рекомендации по изучению произведений отечественного кинематографа в общеобразовательных организациях», — говорится в сообщении на сайте Минпросвещения.
Документ позволит использовать золотой фонд российского кино для укрепления традиционных ценностей среди школьников, а также будет способствовать формированию эстетического вкуса, культурного кругозора и национально-культурной идентичности на основе лучших образцов российского кинематографа, отмечается на сайте.
«Основой для рекомендаций стал сформированный Советом при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству список из 100 фильмов, в который вошли кинокартины, снятые выдающимися отечественными режиссерами, чей авторитет и мастерство прошли проверку временем», — добавили в министерстве.
По данным Минпросвещения, уже сейчас общеобразовательные организации готовы использовать кинокартины из списка 100 фильмов на всех уровнях общего образования при изучении содержания предметов «Литературное чтение», «Литература», «История», «Изобразительное искусство», «Музыка».
В список вошли такие фильмы, как «Семнадцать мгновений весны», «Собачье сердце», «Король Лир» и другие кинокартины, перечисляется на сайте.