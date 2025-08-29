Муж и жена — одна сатана: Учёные установили, что супруги передают друг другу психические расстройства

Исследование, охватившее около 5 миллионов тайваньских и 1,3 миллиона шведских и датских супружеских пар, выявило, что психические отклонения у супругов встречаются значительно чаще, чем можно было бы ожидать случайно. Наличие такого диагноза у одного из партнёров существенно повышает вероятность его обнаружения у другого.