Правительство расширило полномочия фонда «Защитники Отечества»

Кабмин расширил полномочия фонда Защитники Отечества по помощи семьям бойцов СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Правительство РФ расширило полномочия фонда «Защитники Отечества» по помощи семьям без вести пропавших бойцов СВО, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его копия имеется в распоряжении РИА Новости.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в устав Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции “Защитники Отечества”, — говорится в распоряжении, подписанном Мишустиным.

Теперь в уставе предусмотрено, что семьи бойцов, пропавших без вести в период участия в специальной военной операции либо признанных безвестно отсутствующими в связи с участием в специальной военной операции, смогут получить помощь от фонда.

Речь идет о психолого-психотерапевтической помощи, содействии в получении мер социальной поддержки, бесплатной юридической помощи и содействии по вопросам, касающимся проведения идентификационных генетических исследований.