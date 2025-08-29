Проплыла в сточных водах 90 метров: Пятилетняя девочка случайно упала в канализацию и чудом уцелела

В американском штате Флорида пятилетняя девочка случайно упала в ливневую канализацию и проплыла в ней 90 метров. Малышка чудом уцелела. Об этом пишет WWSB.
Известно, что маленький ребенок просто играл на улице, как неожиданно рядом с ним прорвало водопроводную трубу. Очень сильный поток создал дыру в асфальте и затопил проезжую часть, в результате чего девочку смыло в канализацию. Этот инцидент увидели местные соседи девочки и сразу же обратились за помощью к спасателям.
Группе пожарных удалось обнаружить и спасти ребенка, которого поток воды унес по канализационной трубе почти на 90 метров. Девочка сейчас госпитализирована и ее состояние оценивается как критическое. По словам местного шерифа, сейчас проводится расследование обстоятельств происшествия. Следователи пытаются выяснить причину прорыва трубы и то, почему ребенок находился на улице без присмотра взрослых.
Ранее KP.RU писал, что в Бурятии трехлетний мальчик упал в выгребную яму. К сожалению, ребенок скончался на месте.