Проплыла в сточных водах 90 метров: Пятилетняя девочка случайно упала в канализацию и чудом уцелела

Известно, что маленький ребенок просто играл на улице, как неожиданно рядом с ним прорвало водопроводную трубу. Очень сильный поток создал дыру в асфальте и затопил проезжую часть, в результате чего девочку смыло в канализацию. Этот инцидент увидели местные соседи девочки и сразу же обратились за помощью к спасателям.