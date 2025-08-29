Стая обезьян растерзала мужчину в Индии

В Индии стая из 20 обезьян напала и нанесла множественные ранения 67-летнему жителю деревни Рамнатха Чаудхе. Перед нападением он собирал на поле корм для скота.
На крики мужчины прибежали жители деревни. Его срочно доставили в больницу, но врачи смогли только констатировать смерть фермера. Трагедия вызвала панику среди жителей деревни. По их словам, стаи обезьян на протяжении уже нескольких месяцев нападают на людей и портят имущество, но их действия впервые привели к гибели человека.
Полиция обратилась в лесной департамент с просьбой отловить и переселить животных, но там заявили, что это является обязанностью местных органов власти. Правоохранители рекомендовали местным жителям сохранять бдительность и не приближаться к агрессивным животным, передает Daily Mail.
В китайском сафари-парке Badaling Wildlife World тигр напал на женщину, выходившую из автомобиля, и затем унес ее в сторону. Мужчина попытался помочь ей, но в этот момент второй тигр напал на мать пострадавшей. Хищник растерзал пожилую женщину, а ее дочь госпитализировали с тяжелыми ранами.