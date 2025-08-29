Минпросвещения опубликовало список из 100 фильмов для российских школьников

Министерство просвещения РФ опубликовало на своем сайте список из 100 фильмов, рекомендованных к просмотру в школах. Данные методические указания были разосланы во все регионы страны.
Ранее, 13 мая, российский лидер Владимир Путин поручил министерству совместно с Советом при Президенте по культуре и искусству разработать список, включающий сотню лучших советских и российских художественных фильмов, предназначенных для демонстрации в образовательных учреждениях.
По информации, предоставленной министерством, основной целью этих рекомендаций является использование образовательного потенциала кинофильмов для сохранения и укрепления традиционных моральных и духовных ценностей России.
В список вошли исключительно советские картины отечественного производства, в том числе работы таких известных режиссеров, как Леонид Гайдай («Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию»), Эльдар Рязанов («Берегись автомобиля», «Гусарская баллада»), Владимир Меньшов («Москва слезам не верит», «Любовь и голуби»), Алексей Герман («Двадцать дней без войны», «Проверка на дорогах») и Карен Шахназаров («Мы из джаза», «Курьер»), а также другие.
Для каждой киноленты указана соответствующая возрастная категория в соответствии с выданным прокатным удостоверением. Подчеркивается, что в список были включены шедевры кинематографа, созданные выдающимися отечественными режиссерами, чей талант и авторитет подтверждены временем.
Данные фильмы из представленного списка будут интегрированы в учебный процесс при изучении таких предметов, как «Литературное чтение», «Литература», «История», «Изобразительное искусство» и «Музыка». Министерство также предусматривает возможность создания кино-клубов и организации дискуссионных площадок для обсуждения кинокартин.
Школам рекомендуется использовать отрывки из кинофильмов, включенных в список, в качестве наглядного и дополнительного материала к темам, рассматриваемым на уроках.
Как уточнили представители Минпросвещения, просмотр фильмов целиком возможен в рамках внеурочной деятельности, в частности, при организации киноклубов, дискуссионных платформ с просмотром и обсуждением киноработ, а также во время занятий с детьми в группах продленного дня и школах полного дня.