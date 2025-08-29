Минпросвещения опубликовало список из 100 фильмов для российских школьников

В список вошли исключительно советские картины отечественного производства, в том числе работы таких известных режиссеров, как Леонид Гайдай («Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию»), Эльдар Рязанов («Берегись автомобиля», «Гусарская баллада»), Владимир Меньшов («Москва слезам не верит», «Любовь и голуби»), Алексей Герман («Двадцать дней без войны», «Проверка на дорогах») и Карен Шахназаров («Мы из джаза», «Курьер»), а также другие.