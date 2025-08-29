Россия будет снимать фильмы и сериалы вместе с братским народом

Россия и Сербия активно развивают двустороннее сотрудничество в энергетической сфере, реализуя, в том числе, совместные проекты по строительству новых газопроводов и обсуждая создание нефтепровода, который должен снизить зависимость Сербии от других поставщиков. Несмотря на санкционное давление и планы ЕС отказаться от российских энергоносителей, Белград продолжает курс на укрепление партнерских отношений с Москвой в различных отраслях.