Ростовская область вошла в топ-5 направлений России для осеннего отдыха

В Ростовской области среди туристов стал пользоваться спросом осенний отдых.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область стала одним из самых популярных регионов России для путешествий в бархатный сезон. Об этом сообщает «Городской репортер» со ссылкой на исследование одного из сервисов.

Так, количество бронирований жилья на сентябрь-октябрь 2025 года в регионе выросло на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При общероссийском росте спроса на осенний отдых в 24%, донской регион уступил в рейтинге популярности только Краснодарскому краю, где планирует отдыхать каждый пятый турист. Также в пятерку лидеров вошли Ленинградская, Калининградская области, Крым и Ставропольский край.

