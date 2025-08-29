Ростовская область вошла в топ-5 направлений России для осеннего отдыха

Ростовская область стала одним из самых популярных регионов России для путешествий в бархатный сезон. Об этом сообщает «Городской репортер» со ссылкой на исследование одного из сервисов.
Так, количество бронирований жилья на сентябрь-октябрь 2025 года в регионе выросло на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При общероссийском росте спроса на осенний отдых в 24%, донской регион уступил в рейтинге популярности только Краснодарскому краю, где планирует отдыхать каждый пятый турист. Также в пятерку лидеров вошли Ленинградская, Калининградская области, Крым и Ставропольский край.
