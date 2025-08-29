Ричмонд
Белоусов объявил о завершении создания системы единого воинского учёта

Министерство обороны России завершило работу над созданием государственной системы единого воинского учёта граждан. Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов, выступая на заседании коллегии МО в пятницу, 29 августа.

Источник: Life.ru

«Одно из достижений в этой сфере — завершение создания государственной системы единого воинского учёта», — подчеркнул Белоусов, говоря о формировании единой цифровой среды ведомства.

Он добавил, что представители Минобороны приняли меры, направленные на ускорение работы программного изделия ресурсного обеспечения «Алушта».

В августе в ряде регионов России мужчины начали получать уведомления о внесении их данных в реестр воинского учёта, отправителем которых является Минобороны. Сообщения содержат ссылку на сайт, доступ к которому осуществляется через аккаунт «Госуслуг». Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.

