Решение об отправке призывника в часть будет действовать две призывные кампании

Правительство РФ внесло изменения в правила призыва. Теперь, если призывника не отправили в часть в ходе осеннего или весеннего призыва, его смогут направить на службу в течение следующей кампании, но не позднее года с момента принятия решения.
— Решение подлежит исполнению в следующие периоды осуществления призыва на военную службу в течение одного года со дня, в котором оно было принято, с учетом сверки данных воинского учета, — цитирует выдержку из документа ТАСС.
Также в Минобороны РФ заявили о завершении создания государственной системы единого воинского учета.
Ранее председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что получаемые гражданами на портале «Госуслуги» уведомления о внесении сведений в реестр воинского учета связаны с наполнением профильных баз данных.
Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев, в свою очередь, добавил, что круглогодичный призыв в армию позволит уменьшить количество уклонистов и увеличить число личного состава российских войск, чтобы «быть готовыми ко всему».