Стали известны подробности смерти режиссера Игоря Николаева: причиной стала продолжительная болезнь

Причиной смерти режиссера Игоря Николаева стала продолжительная болезнь.

Источник: Комсомольская правда

Стала известна причина смерти российского режиссера, художника и музыканта Игоря Николаева (настоящая фамилия Калинаускас). Как сообщил друг артиста, психолог Сергей Петрушин, Николаев умер в результате продолжительной болезни.

«Тяжелая продолжительная болезнь, организм не выдержал. Он очень активный, в последнее время он тоже был достаточно активен», — рассказал Петрушин в интервью изданию aif.ru.

Друг режиссера отметил, что несмотря на активность Николаева, он не смог справится с болезнью. Также Петрушин рассказал, что за некоторое время до трагедии артист участвовал в издании книг и писал картины.

Ранее KP.RU сообщал, что Игорь Николаев умер в возрасте 81 года 25 августа. Прощание с режиссером прошло в Москве в минувший четверг, 28 августа.