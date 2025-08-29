В Китае изобрели первый в мире чип 6g для свехбыстрого интернета

Новый чип потенциально увеличивает скорость передачи данных в 5 тысяч раз по сравнению с текущими показателями интернета в сельских районах США. Благодаря ему передача фильма объемом 50 гигабайт в формате 8К станет возможной всего за несколько секунд. Однако, по словам издания, массовое внедрение таких решений может привести к перегрузке электромагнитных сред и снизить надежность соединений.