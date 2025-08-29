В ГД внесли проект о применении наркотиков для тренировки служебных собак

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, разрешающий правоохранительным органам использовать наркотики в целях подготовки собак к их поиску, документ доступен в думской электронной базе.
Автором законопроекта выступило правительство РФ. Инициативой предлагается внести изменения в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах».
Как отмечается в пояснительной записке, ФЗ предлагается дополнить «новой статьей, устанавливающей, что хранение, перевозка, отпуск и использование наркотиков в целях подготовки животных к поиску наркотиков, уничтожение используемых в указанных целях наркотиков в органах Федеральной службы безопасности, органах внутренних дел, таможенных органах, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы РФ осуществляется без лицензии в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти».
Отмечается, что в целях повышения эффективности применения служебных собак в раскрытии преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков целесообразно использовать натуральные наркотики для их дрессировки и тренировки.
«В целях реализации проектируемых положений предлагается внести изменения в статьи 14, 20, 21 и 23 Федерального закона “О наркотических средствах и психотропных веществах”, устанавливающие возможность осуществления оборота наркотиков в указанных целях», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.