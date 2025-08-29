В ГД внесли проект о применении наркотиков для тренировки служебных собак

Как отмечается в пояснительной записке, ФЗ предлагается дополнить «новой статьей, устанавливающей, что хранение, перевозка, отпуск и использование наркотиков в целях подготовки животных к поиску наркотиков, уничтожение используемых в указанных целях наркотиков в органах Федеральной службы безопасности, органах внутренних дел, таможенных органах, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы РФ осуществляется без лицензии в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти».