Экономист Мосягин назвал размер военных пенсий после индексации в октябре

Он назвал решение о повышении военных пенсий до 7,6 процента вместо 4,5 процента, которые планировались изначально, оперативной и адекватной реакцией на актуальную инфляционную динамику. Специалист подчеркнул, что эта мера направлена на выполнение социальных обязательств властей перед гражданами, которые обеспечивали их безопасность.