Экономист Мосягин назвал размер военных пенсий после индексации в октябре

Средний размер военной пенсии в России после октябрьской индексации составит 46,3 тысячи рублей. Об этом в пятницу, 29 августа, заявил помощник депутата Государственной думы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.
Он назвал решение о повышении военных пенсий до 7,6 процента вместо 4,5 процента, которые планировались изначально, оперативной и адекватной реакцией на актуальную инфляционную динамику. Специалист подчеркнул, что эта мера направлена на выполнение социальных обязательств властей перед гражданами, которые обеспечивали их безопасность.
— Ежемесячная прибавка в 3,26 тысячи рублей — подспорье для пенсионера. На эту сумму одному взрослому можно сформировать базовую недельную продовольственную корзину, обеспечивающую необходимыми продуктами, — пояснил Мосягин.
Он добавил, что в корзину могут войти крупы, макароны, 3−4 килограмма картофеля, курица, 10 яиц, кефир или творог, капуста, морковь, лук, свекла, около килограмма яблок, две буханки хлеба, растительное масло, молоко, сахар, соль и чай. По словам специалиста, такой набор продуктов позволяет готовить простые блюда, но требует тщательного планирования, передает Gazeta.Ru.
О том, что с октября пенсии военнослужащих и сотрудников силовых структур возрастут на 7,6 процента, 21 августа сообщила доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Проданова.