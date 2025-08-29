Родион Щедрин оставил дом в Литве в наследство неизвестной женщине

О смерти музыканта Родиона Щедрина сообщили в Большом театре 29 августа — российский композитор умер на 93-м году жизни. По данным журналистов, композитор оставил наследство стоимостью примерно 65 миллионов рублей. В него входит недвижимость в Германии и Литве, а квартиру в Москве артист передал государству в феврале 2022 года.