Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родион Щедрин оставил дом в Литве в наследство неизвестной женщине

Раскрыты новые детали завещания композитора Родиона Щедрина и его супруги, балерины Майи Плисецкой. Об этом рассказал близкий друг пары, экс-главред «СЭ» Владимир Титоренко.

Раскрыты новые детали завещания композитора Родиона Щедрина и его супруги, балерины Майи Плисецкой. Об этом рассказал близкий друг пары, экс-главред «СЭ» Владимир Титоренко.

Так, по словам Титаренко, квартиру на Тверской улице Щедрин передал государству еще в 2022 году — в ней открыли музей.

Самому Титаренко композитор оставил в наследство книги, альбомы и диски. Другу супружеской пары также отдали итальянский галстук.

— Там все четко расписано. Это касается и авторских прав на музыкальные произведения Щедрина, и семейных накоплений. Например, домик в Литве завещан женщине, которая много лет за ним следила, — рассказал Владимир Титаренко в беседе с «Спорт-Экспресс».

О смерти музыканта Родиона Щедрина сообщили в Большом театре 29 августа — российский композитор умер на 93-м году жизни. По данным журналистов, композитор оставил наследство стоимостью примерно 65 миллионов рублей. В него входит недвижимость в Германии и Литве, а квартиру в Москве артист передал государству в феврале 2022 года.