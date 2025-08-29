Для табачной продукции в России установили минимальные цены

Меру объяснили новыми нормами федерального закона о регулировании производства табака, утвержденными в мае.
Кабмин утвердил процедуру расчета минимальной стоимости для отдельных категорий табачных изделий. Об этом сообщила пресс-служба Минфина России.
«С 1 марта следующего года минимальная цена будет установлена для девяти видов продукции — трубочного, курительного тонкорезанного, нюхательного, жевательного табака, а также табака для кальяна. Кроме того, минимальная стоимость будет установлена для сигар, сигарилл, биди (тонкие сигареты) и кретек (сигареты с табаком и гвоздикой)», — указано в telegram-канале ведомства.
Ранее в стране неоднократно обсуждались меры по ужесточению борьбы с табакокурением, в том числе предложения о полном запрете этой продукции. С 2020 года в РФ электронные сигареты, вейпы и кальяны приравниваются к табачным изделиям.