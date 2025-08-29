Правительство утвердило изменения в правилах призыва на срочную службу

Президент России Владимир Путин в апреле подписал закон об исполнении решения о призыве на срочную службу в течение года. Как пояснил тогда первый зампредседателя оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС Виктор Бондарев, решение призывной комиссии, которое не было исполнено во время текущего призыва, будет действовать еще год — призывника отправят в армию во время следующего призыва без повторного прохождения комиссии.