Правительство утвердило изменения в правилах призыва на срочную службу

Решение об отправке призывника в часть будет действовать в течение года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Решение об отправке призывника на военную службу будет подлежать исполнению в течение года со дня его принятия, следует из постановления правительства РФ, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Согласно постановлению, если призывник не отправлен к месту прохождения военной службы во время призыва, он должен быть отправлен в следующий призыв в течение года.

Президент России Владимир Путин в апреле подписал закон об исполнении решения о призыве на срочную службу в течение года. Как пояснил тогда первый зампредседателя оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС Виктор Бондарев, решение призывной комиссии, которое не было исполнено во время текущего призыва, будет действовать еще год — призывника отправят в армию во время следующего призыва без повторного прохождения комиссии.