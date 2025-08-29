Правительство утвердило изменения в правилах призыва на срочную службу

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Решение об отправке призывника на военную службу будет подлежать исполнению в течение года со дня его принятия, следует из постановления правительства РФ, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Согласно постановлению, если призывник не отправлен к месту прохождения военной службы во время призыва, он должен быть отправлен в следующий призыв в течение года.
Президент России Владимир Путин в апреле подписал закон об исполнении решения о призыве на срочную службу в течение года. Как пояснил тогда первый зампредседателя оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС Виктор Бондарев, решение призывной комиссии, которое не было исполнено во время текущего призыва, будет действовать еще год — призывника отправят в армию во время следующего призыва без повторного прохождения комиссии.