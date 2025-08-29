Ричмонд
Стало известно, кому может перейти многомиллионное наследство композитора Родиона Щедрина

Юрист Хаминский не исключил, что имущество Щедрина может отойти государству.

Источник: Комсомольская правда

Все многомиллионное имущество известнейшего композитора Родиона Щедрина может отойти государству, если в утвержденный срок так и не найдутся его наследники. Об этом сообщил РИА Новости юрист Александр Хаминский.

«Родион Щедрин был женат на балерине Большого театра Майе Плисецкой, однако детей у них не было. По закону наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя. Таким образом, с учетом того, что Майя Плисецкая умерла еще в 2015 году, наследников первой очереди у Щедрина нет», — заявил он.

Мужчина пояснил, что, если у композитора нет наследников первой очереди, право на имущество переходит к представителям второй, третьей и последующих очередей. Если же в течение полугода наследники не объявляются, все имущество признается выморочным и переходит в собственность государства.

Хаминский также отметил, что после смерти известных личностей часто появляются внебрачные дети — как настоящие, так и фальшивые. Им для получения наследства потребуется документально подтвердить свое родство с умершей знаменитостью.

Стоит напомнить, что композитор и пианист Родион Щедрин скончался ночью 29 августа. На момент смерти мужчине было 92 года.

Прежде сайт KP.RU информировал, что наследство Родиона Щедрина оценивается в многомиллионные суммы. Известно, что он вместе со своей супругой — балериной Майей Плисецкой — в начале 1990-х перебрался в Германию. Семейная пара обосновались в престижном центре Мюнхена, где стоимость недвижимости достигает примерно 570 тысяч долларов. При этом точных сведений о том, принадлежала ли эта квартира лично Щедрину, нет. Помимо прочего, у пары имелся дом в пригороде Вильнюса, стоимость которого оценивается примерно в 250 тысяч долларов. В общей сложности, все имущество супругов оценивается в 65 миллионов рублей.

Говоря о богатом наследстве балерины и композитора, KP.RU недавно сообщал, кому же достанется некоторая недвижимость супругов. Родион Щедрин передал свой дом в Литве женщине, которая долгие годы заботилась о нем. Также известно, что у композитора была квартира на Тверской улице, которую он в 2022 году отдал в распоряжение Российской Федерации. В настоящий момент в этом помещении открыт музей.

Кроме того, буквально на днях стала известна последняя воля Родиона Щедрина и Майи Плисецкой перед смертью. В своем завещании супруги выразили желание, чтобы их прах был развеян над территорией России.