Стало известно, кому может перейти многомиллионное наследство композитора Родиона Щедрина

Прежде сайт KP.RU информировал, что наследство Родиона Щедрина оценивается в многомиллионные суммы. Известно, что он вместе со своей супругой — балериной Майей Плисецкой — в начале 1990-х перебрался в Германию. Семейная пара обосновались в престижном центре Мюнхена, где стоимость недвижимости достигает примерно 570 тысяч долларов. При этом точных сведений о том, принадлежала ли эта квартира лично Щедрину, нет. Помимо прочего, у пары имелся дом в пригороде Вильнюса, стоимость которого оценивается примерно в 250 тысяч долларов. В общей сложности, все имущество супругов оценивается в 65 миллионов рублей.