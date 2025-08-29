Ричмонд
Бастрыкин поручил возбудить дело после угроз члену «Русской общины» в Пыть-Яхе

СК РФ возбудит уголовное дело по факту хулиганских действий группы приезжих в отношении члена «Русской общины» в Ханты-Мансийском автономном округе.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после угроз члену «Русской общины» в Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Мокшину М. В. возбудить по данному факту уголовное дело», — говорится в сообщении.

Причиной стали хулиганские действия группы приезжих, которые угрожали представителям общественной организации. Отмечается, что один из членов «Русской общины» заснял двух приезжих, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. После этого активист вызвал на место скорую и полицию, однако к нему подошли земляки заснятых на видео мужчин, угрожая представителю общественной организации.

Ранее KP.RU сообщал, что Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения на супружескую пару в Новосибирске.