Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 29 августа, напомнил, что в понедельник, 1 сентября, истекает двухнедельный срок, который глава Белого дома Дональд Трамп дал России на заключение соглашения об урегулировании конфликта на Украине.
— Тогда прозвучало от президента: ок, мы будем готовы couple of weeks. Это означает, когда мы говорили, две-три недели. Просто, чтобы напомнить всем, две недели будут уже в понедельник. И мы напомним всем об этом, — заявил лидер киевского режима на брифинге.
Так он ответил на вопрос, есть ли крайний срок, до которого Киев ждет ответа от Москвы по поводу переговоров, брифинг транслировал местный телеканал «Общественное».
28 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин не готовы самостоятельно урегулировать военный конфликт. Она добавила, что в связи с этим Дональд Трамп «в ближайшее время» выступит с дополнительным заявлением.
В тот же день в СМИ появилась информация о том, что Дональд Трамп недоволен Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза из-за их нереалистичных требований по урегулированию конфликта на Украине. В статье отметили, что европейским лидерам и Зеленскому нужно признать, что Украине нужно будет отдать часть территорий для завершения конфликта с Россией.