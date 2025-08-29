Зеленский напомнил Трампу о сроках для ответа России на предложение по Украине

В тот же день в СМИ появилась информация о том, что Дональд Трамп недоволен Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза из-за их нереалистичных требований по урегулированию конфликта на Украине. В статье отметили, что европейским лидерам и Зеленскому нужно признать, что Украине нужно будет отдать часть территорий для завершения конфликта с Россией.