«Жизнь перевернулась»: Иванова рассказала, как проводит время с дочкой от Тимати

Юнусова также высказалась об Ивановой в личном блоге. Подписчики уже спрашивали Симону, что ей больше всего нравится в новой избраннице сына. Тогда она ответила, что Валентина — первая девушка, которая «действительно заботится» о ее сыне. Также женщина подчеркнула, что ее подкупает искренность Ивановой.