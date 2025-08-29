«Жизнь перевернулась»: Иванова рассказала, как проводит время с дочкой от Тимати

Модель и девушка рэпера Тимати Валентина Иванова в личном блоге рассказала, как проводит время с новорожденной дочерью.
По ее словам, сейчас она продолжает восстанавливаться после родов. В своих постах в соцсетях девушка показывает, как занимается ребенком и готовит еду.
Иванова утверждает, что является самой счастливой мамой: вместе с дочкой Эммой они принимают подарки и правильно питаются. Она отметила, что новый член семьи уже успела подружиться с их собакой по кличке Киви.
— Мое самое сладкое утро. Честно сказать, я так наслаждаюсь материнством, что для меня жизнь перевернулась на все 180 градусов. Не хочется никуда выходить, пользоваться соцсетями, хочется всегда проводить время с Эммой, — рассказала Иванова в соцсетях.
Тимати стал отцом 8 августа — на свет появилась девочка по имени Эмма. Перерезание пуповины доверили бабушке девочки — маме артиста Симоне. По словам Юнусовой, она испытала невероятные эмоции от появления третьего внука.
Юнусова также высказалась об Ивановой в личном блоге. Подписчики уже спрашивали Симону, что ей больше всего нравится в новой избраннице сына. Тогда она ответила, что Валентина — первая девушка, которая «действительно заботится» о ее сыне. Также женщина подчеркнула, что ее подкупает искренность Ивановой.