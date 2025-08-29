Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

SCMP: Китай представил первый в мире универсальный чип сети 6G

В Китае представили универсальный чип, способный увеличивать скорость интернета в пять тысяч раз.

Источник: Комсомольская правда

Китай представил первый в мире чип 6G, который способен обеспечить высокоскоростной интернет на всех частотах. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

Отмечается, что чип является «универсальным» и способен увеличивать скорость интернета в пять тысяч раз, в сравнении с текущим уровнем скорости интернета в сельской местности на территории Соединенных Штатов.

Как сообщает издание, новый чип позволит передавать 50 гигабайтный фильм, имеющий разрешение в 8К, в самые кратчайшие сроки — всего за «считанные секунды». При этом обозреватели отмечают, что использование беспроводного доступа 6G может снизить надежность соединений из-за перезагрузки электромагнитных сред.

Ранее KP.RU сообщал, что в Китае разработали новый чип с частотой 100 гигагерц, способный использовать свет вместо электричества для синхронизации процессоров.