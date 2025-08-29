SCMP: Китай представил первый в мире универсальный чип сети 6G

Китай представил первый в мире чип 6G, который способен обеспечить высокоскоростной интернет на всех частотах. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).
Отмечается, что чип является «универсальным» и способен увеличивать скорость интернета в пять тысяч раз, в сравнении с текущим уровнем скорости интернета в сельской местности на территории Соединенных Штатов.
Как сообщает издание, новый чип позволит передавать 50 гигабайтный фильм, имеющий разрешение в 8К, в самые кратчайшие сроки — всего за «считанные секунды». При этом обозреватели отмечают, что использование беспроводного доступа 6G может снизить надежность соединений из-за перезагрузки электромагнитных сред.
Ранее KP.RU сообщал, что в Китае разработали новый чип с частотой 100 гигагерц, способный использовать свет вместо электричества для синхронизации процессоров.