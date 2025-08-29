Модный показ театральных образов AI-оперы «Мандрагора»: мотивы прошлого воспарили над современной Москвой

На Парящем мосту в Зарядье можно было вживую увидеть причудливых персонажей из произведения Чайковского.
Закатное солнце, Москва-река, симфонический оркестр и сотни самых стильных людей столицы — в такой атмосфере прошел необычный подиумный показ Сбера в рамках Московской недели моды. В самом сердце города парке Зарядье на Парящем мосту были продемонстрированы театральные образы AI-оперы «Мандрагора». Корреспондент «МК» побывал на мероприятии, чтобы самостоятельно убедиться в том, что там, где переплетаются классика и современные технологии, рождается новый вид искусства.
Гений Петра Ильича Чайковского покинул наш мир, не успев завершить одну из своих опер «Мандрагора». Долгие годы это произведение, рассказывающее о трагической истории мифической героини, которая принесла себя в жертву ради любви, оставалось недоступным для широкого круга зрителей. Но, благодаря современным технологиям Сбера и таланту композитора и музыканта Петра Дранги, оперу удалось не просто закончить, но и представить на сцене Мариинского театра. Таким образом, в постановке объединилась бессмертная классика и AI- разработки.
В последнюю пятницу лета впервые за всю историю незавершенная опера Чайковского обрела новое звучание — в формате современного модного шоу на Парящем мосту в Москве, где театр пересекся с высокой модой и передовыми цифровыми технологиями. Либретто создавалось с помощью GigaChat, музыкальное сопровождение генерировала нейросеть SymFormer, а визуальные образы разработаны при участии модели Kandinsky. Все AI-решения внедрялись с бережным отношением к эстетике XIX века. Гости стали участниками уникального синтеза искусств: подиум, музыка, театр и технологии сложились в одно целостное художественное высказывание.
Под сопровождение живого исполнения оперы симфоническим оркестром Петра Дранги DYP orchestra мимо зрителей проходили модели в образах, объединивших футуристические и славянские мотивы. Люди-березы, юные красавицы в венках и кокошниках, богатыри в кольчугах. В современном прочтении персонажей чувствовалось дыхание прошлого и читалось уважение к корням. Для постановки были пошиты более 120 костюмов. И в каждом из них свой аспект символики оперы — от чистоты и невинности до мистики и жертвенности. Для их создания были использованы такие материалы как жаккард, бархат, тафта, жатка. Ткани выглядят сделанными древнерусскими умельцами. На многих элементах одежды мастерская вышивка, а еще аккуратно вплетенные искусственные цветы, будто только что сорванные с ветки. Особое внимание — головным уборам. Кокошники поражают разнообразием и придуманы не человеком, а нейросетью Kandinsky. Они необычные: вычурные, фантастические, но при этом в их деталях угадываются исторические источники.
На героине Млады белое платье с гофрированными рукавами, которое будто соткано из света. Высокий кокошник подчёркивает её чистоту и силу. Мандрагора в завораживающем зеленом платье на кринолине с бархатным лифом. Диадема из ветвей будто живая. Росана — благородная, строгая, величественная. Жаккардовый наряд, вышитый сложным узором, переливается при каждом движении. Жемчужное ожерелье, накидка с древними символами — всё говорит о её происхождении. Храбрь или Велес появляется в чёрном кафтане с меховой оторочкой и серебряными вставками. Мефодий, мудрец, облаченный в кафтан с необычным принтом, узор также частично сгенерирован AI. Его седая борода, высокая рубаха — образ, в котором чувствуется древность. Каждая деталь — от ткани до узора — рассказывает историю. Все шоу говорит о том, что технологии не заменяют искусство, а становятся его частью — незаметно, уважительно, красиво.
Отметим, Сбербанк выступил в роли стратегического партнера Московской недели моды и в статусе Гига-партнёра Саммита моды БРИКС+. AI-консультант от нейросети GigaChat в Telegram-боте поможет посетителям составить программу Cаммита и подиумных показов с учетом интересующих тем и спикеров.
Фото: Пресс-служба Сбера.