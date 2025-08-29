Модный показ театральных образов AI-оперы «Мандрагора»: мотивы прошлого воспарили над современной Москвой

Под сопровождение живого исполнения оперы симфоническим оркестром Петра Дранги DYP orchestra мимо зрителей проходили модели в образах, объединивших футуристические и славянские мотивы. Люди-березы, юные красавицы в венках и кокошниках, богатыри в кольчугах. В современном прочтении персонажей чувствовалось дыхание прошлого и читалось уважение к корням. Для постановки были пошиты более 120 костюмов. И в каждом из них свой аспект символики оперы — от чистоты и невинности до мистики и жертвенности. Для их создания были использованы такие материалы как жаккард, бархат, тафта, жатка. Ткани выглядят сделанными древнерусскими умельцами. На многих элементах одежды мастерская вышивка, а еще аккуратно вплетенные искусственные цветы, будто только что сорванные с ветки. Особое внимание — головным уборам. Кокошники поражают разнообразием и придуманы не человеком, а нейросетью Kandinsky. Они необычные: вычурные, фантастические, но при этом в их деталях угадываются исторические источники.