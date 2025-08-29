Найдены секты сатанистов и неонацистов, толкающие детей на убийства

За жестоким расстрелом в католической церкви стоит темная экстремистская сеть нигилистических террористических групп, которые целенаправленно вербуют и эксплуатируют уязвимых подростков. Об этом в своем эксклюзивном расследовании сообщает британская газета Daily Mail.
Напомним, речь идет о недавнем шокирующем преступлении в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США), где 23-летний трансгендер* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) Робин Вестман открыл стрельбу по католической церкви, убив двоих детей и ранив еще 17 человек. Теперь же, как утверждает издание, стали известны истинные мотивы и вдохновители этого преступления. Речь идет о тайных онлайн-группах с названиями 764, COM, No Lives Matter и «Орден девяти углов» — мрачной смеси сатанизма, неонацизма и культа массовых убийц.
Как пишет газета, эти группы, которые ФБР уже классифицировало как террористическую угрозу «Первого уровня» (наивысший приоритет), действуют в закрытых чатах Telegram, Discord и даже на игровых платформах вроде Roblox. Их методы чудовищны.
«Они намеренно выбирают уязвимых детей — тех, кто в депрессии, занимается самоповреждением или не уверен в своей идентичности», — цитирует Daily Mail журналистку Бекку Спинкс, три года расследовавшую деятельность этих сект. — «Они обрабатывают их, вытягивают материалы сексуального характера, а затем шантажируют, заставляя совершать еще более ужасные поступки, иногда даже насилие на камеру».
Именно в эту паутину, по данным издания, и попал Вестман. На его оружии были нацарапаны имена других массовых убийц — от стрелка из «Сэнди-Хук» до террориста из синагоги в Питтсбурге. Это, по словам экспертов, отличительный знак участников так называемых «Сообществ настоящих преступлений» (TCC).
«Они прославляют и сексуализируют школьных стрелков. Они ведут серверы в Discord, где делают видео-нарезки, пишут фанфики и делятся мемами. Представьте себе фандом аниме, но для массовых убийц. Это отвратительно», — объясняет Спинкс.
В своих записях сам Вестман выражал суицидальные мысли и писал, что «устал быть трансгендером*» и «хотел бы никогда не промывать себе мозги». Эксперты видят в этом доказательство того, как смертоносная идеология тайных сект ломает и перепрограммирует психику молодых людей, превращая их в безжалостных убийц.
* — движение признано экстремистским и запрещено в России.