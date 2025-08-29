Найдены секты сатанистов и неонацистов, толкающие детей на убийства

Напомним, речь идет о недавнем шокирующем преступлении в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США), где 23-летний трансгендер* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) Робин Вестман открыл стрельбу по католической церкви, убив двоих детей и ранив еще 17 человек. Теперь же, как утверждает издание, стали известны истинные мотивы и вдохновители этого преступления. Речь идет о тайных онлайн-группах с названиями 764, COM, No Lives Matter и «Орден девяти углов» — мрачной смеси сатанизма, неонацизма и культа массовых убийц.