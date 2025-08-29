В России утвердили новые минимальные цены на несколько видов табака: нововведение вступит в силу в 2026 году

Правительство РФ одобрило новый порядок определения минимальной цены на ряд видов табачного сырья. Эти правила нацелены на уменьшение контрафакта. Эта информация следует из сообщения, опубликованного на сайте Минфин России.
Известно, что минимальную стоимость установит Минсельхоз РФ и опубликует их на сайте до 1 февраля 2026 года.
«Установлен порядок определения минимальной цены на ряд видов табачной продукции. Правительство РФ подписало соответствующее постановление, подготовленное Минфином России. Решение позволит уменьшить число контрафактной табачной продукции», — указано в заявлении.
Сообщается, что нововведения вступят в силу с 1 марта 2026 года. Они будут распространяться на девять видов табачной продукции: трубочный, курительный тонкорезанный, нюхательный, жевательный табак, а также табак для кальяна. В этот перечень также вошли сигары, сигариллы, биди — (сигареты из необработанного табака с добавлением трав) и кретек (сигареты с табаком и измельченной гвоздикой).
