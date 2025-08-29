В России утвердили новые минимальные цены на несколько видов табака: нововведение вступит в силу в 2026 году

Сообщается, что нововведения вступят в силу с 1 марта 2026 года. Они будут распространяться на девять видов табачной продукции: трубочный, курительный тонкорезанный, нюхательный, жевательный табак, а также табак для кальяна. В этот перечень также вошли сигары, сигариллы, биди — (сигареты из необработанного табака с добавлением трав) и кретек (сигареты с табаком и измельченной гвоздикой).