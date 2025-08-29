Ричмонд
В Минске 4-летняя девочка застряла головой между труб металлических ворот, ее высвободили спасатели

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске спасатели помогли 4-летней девочке, застрявшей между труб металлических ворот. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

В службу МЧС обратился отец ребенка. Он рассказал, что дочь по неосторожности засунула голову между вертикальными профильными трубами въездных ворот и застряла.

Случай произошел на ул. Гамарника. Работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента вызволили девочку из ловушки. После этого ее осмотрели медики.

Девочка не пострадала. -0-