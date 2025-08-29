Оценить школьное питание стало возможным по QR-коду

Вопрос качества и доступности школьного питания неоднократно поднимался на федеральном уровне: ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предлагал сделать горячее питание бесплатным для всех учащихся, отмечая его влияние на здоровье и успеваемость детей. В некоторых регионах, например в Белгородской области, горячим питанием обеспечены почти все школьники, тогда как в других, таких как Севастополь, этот показатель значительно ниже. Введение бесплатного питания для младших классов уже показало свою эффективность.