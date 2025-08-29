Оценить школьное питание стало возможным по QR-коду

С помощью QR-кода родители и обучающиеся могут оценить качество школьного питания.
В более чем 40 тысячах российских школ появятся информационные плакаты с QR-кодами для оценки качества школьного питания. Их ввели Народный фронт и министерство просвещения РФ.
«Народный фронт и министерство просвещения вводят QR-коды для оценки школьного питания. Более чем в 40 тысячах российских школ появятся информационные плакаты с QR-кодами, которые позволят родителям, законным представителям и обучающимся оперативно направлять в систему “ОНФ. Помощь” сообщения о качестве горячего питания, а также прикладывать соответствующие фотографии», — рассказали РИА Новости. Обращение будет направлено в народный фронт, после чего передано в соответствующее региональное управление образования для проведения проверки и принятия мер.
Вопрос качества и доступности школьного питания неоднократно поднимался на федеральном уровне: ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предлагал сделать горячее питание бесплатным для всех учащихся, отмечая его влияние на здоровье и успеваемость детей. В некоторых регионах, например в Белгородской области, горячим питанием обеспечены почти все школьники, тогда как в других, таких как Севастополь, этот показатель значительно ниже. Введение бесплатного питания для младших классов уже показало свою эффективность.