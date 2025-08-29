Аэропорт Волгограда временно ограничили на работу

Ограничения на работу временно действуют в аэропорту Волгограда. Меры введены для обеспечения безопасности перелетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения действуют с 23:06 29 августа. Остальные аэропорты страны, как отмечается, функционируют в привычном режиме.
«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в оповещении Росавиации.
Ранее, 28 августа, беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали здание депо в Волгоградской области. По данным властей региона, возгорание на объекте в населённом пункте Петров Вал удалось устранить. Жертв и серьезных разрушений нет. Последняя массированная атака БПЛА на область фиксировалась 23 августа.