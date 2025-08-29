Ричмонд
В Ростове-на-Дону начался мощный пожар, пламя подобралось к «Ростов-Арене»

В ночь на 30 августа мощный пожар возник неподалёку от стадиона «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону. Согласно предварительной информации, там горит сухая трава. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Пламя подобралось к «Ростов-Арене». Видео © SHOT.

Очевидцы публикуют кадры, сделанные на левом берегу реки Дон, где началось возгорание. Сейчас пожар активно тушат. Причины возгорания в настоящее время неизвестны. Как отмечают местные жители, никаких взрывов до этого слышно не было.

Ранее крупный пожар произошёл в Симферопольском районе Крыма, где пламя охватило 150 гектаров. Возгорание сухой растительности случилось около населённого пункта Колодязное. Для тушения пожара были задействованы пожарно-спасательные подразделения МЧС России, МЧС Крыма, аэромобильная группировка Главного управления и силы местной администрации.