Rutube в июне достиг ежемесячной аудитории в 80 миллионов человек

«Rutube демонстрирует устойчивый рост по ключевым показателям. Ежемесячная аудитория в июне 2025 года превысила 80 миллионов человек (плюс 86% год к году, Mediascope), количество просмотров за первое полугодие 2025 года достигло 26 миллиардов (плюс 7,5 раза к аналогичному периоду 2024 года), количество каналов увеличилось более чем втрое — до 4,2 миллиона. Пользователи стали дольше оставаться на платформе: среднесуточное время за шесть месяцев 2025 года выросло с 27 до 44 минут», — говорится в сообщении.