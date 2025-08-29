В РФ введены минимальные цены на табачные изделия

Ранее в стране неоднократно поднимался вопрос об ужесточении мер борьбы с курением, вплоть до инициатив о полном запрете табачной продукции. С 2020 года в РФ электронные сигареты, вейпы и кальяны приравнены к обычным табачным изделиям.