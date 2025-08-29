В РФ введены минимальные цены на табачные изделия

Правительство РФ утвердило методику расчета минимальной стоимости для отдельных категорий табачных изделий. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов России.
Так, с 1 марта следующего года минимальная розничная цена будет установлена для девяти видов продукции — трубочного, курительного тонкорезанного, нюхательного, жевательного табака, а также табака для кальянов.
Кроме того, минимальная стоимость будет зафиксирована для сигар, сигарилл, биди (тонких сигарет) и кретек (сигарет с табаком и гвоздикой)", — указано в telegram-канале ведомства.
Ранее в стране неоднократно поднимался вопрос об ужесточении мер борьбы с курением, вплоть до инициатив о полном запрете табачной продукции. С 2020 года в РФ электронные сигареты, вейпы и кальяны приравнены к обычным табачным изделиям.
