В РФ введены минимальные цены на табачные изделия

Правительство РФ утвердило методику расчета минимальной стоимости для отдельных категорий табачных изделий.

Правительство РФ утвердило методику расчета минимальной стоимости для отдельных категорий табачных изделий. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов России.

Так, с 1 марта следующего года минимальная розничная цена будет установлена для девяти видов продукции — трубочного, курительного тонкорезанного, нюхательного, жевательного табака, а также табака для кальянов.

Кроме того, минимальная стоимость будет зафиксирована для сигар, сигарилл, биди (тонких сигарет) и кретек (сигарет с табаком и гвоздикой)", — указано в telegram-канале ведомства.

Ранее в стране неоднократно поднимался вопрос об ужесточении мер борьбы с курением, вплоть до инициатив о полном запрете табачной продукции. С 2020 года в РФ электронные сигареты, вейпы и кальяны приравнены к обычным табачным изделиям.

