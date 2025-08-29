Москвичи выбрали имена для трех капибар из «Москвариума»

«Мы очень рады, что наши новые обитатели легко освоились, а тренерам сразу удалось найти подход к каждому животному. В ходе наблюдения можно увидеть индивидуальные особенности каждого из них, поэтому мы с большим удовольствием придумали подходящие варианты имен для голосования. Наш самец Персик — спокойный, доверчивый и любит, когда чешут спинку. Маленькая Искра очень любопытна: запрыгивает на колени и сует голову в сумочку с угощением, куда ее не прячь. А Карамелька осторожная, но очень любит уборку и ходит по пятам за работниками», — рассказала заместитель генерального директора «Москвариума» Ирина Мейнцер, чьи слова приводит пресс-служба.