МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Юные москвичи выбрали имена для трех капибар из «Москвариума» на платформе «Активный гражданин — детям», их назовут Персик, Искра и Карамелька, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки.
Три новых капибары поселились в столичном океанариуме на ВДНХ в июле, это две самочки и самец. Вскоре платформа «Активный гражданин — детям» запустила голосование по выбору имен для новых жителей «Москвариума».
«По итогам голосования добродушного и любопытного самца назовут Персиком, а самочки получат имена Искра и Карамелька. Капибары легко узнают своих тренеров: каждая знает, кто её кормит, и не подходит за едой к другим. Когда в вольер одновременно заходят все три тренера, животные безошибочно находят “своего” человека. Новые обитатели постоянно взаимодействуют и между собой: лежат и сидят рядом, издают звуки и обнюхивают друг друга», — рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что в вольере для капибар обеспечена разнообразная среда с укрытиями и элементами обогащения: в новом доме у животных много растительности, большое количество бамбука, о который капибары могут точить зубы. Из бамбука также сделан домик-укрытие, где можно отдохнуть. Помимо плавания в бассейнах, у капибар есть еще одна водная «процедура» — несколько раз в день в вольере включается тропический дождь.
«Мы очень рады, что наши новые обитатели легко освоились, а тренерам сразу удалось найти подход к каждому животному. В ходе наблюдения можно увидеть индивидуальные особенности каждого из них, поэтому мы с большим удовольствием придумали подходящие варианты имен для голосования. Наш самец Персик — спокойный, доверчивый и любит, когда чешут спинку. Маленькая Искра очень любопытна: запрыгивает на колени и сует голову в сумочку с угощением, куда ее не прячь. А Карамелька осторожная, но очень любит уборку и ходит по пятам за работниками», — рассказала заместитель генерального директора «Москвариума» Ирина Мейнцер, чьи слова приводит пресс-служба.