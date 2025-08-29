Украинские военные разрушили памятник основателю русской актерской школы Михаилу Щепкину в городе Суджа Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, атака нанесла удар не только по культурному наследию, но и по истории города.
Хинштейн отметил, что бюст Щепкина был важным символом Суджи и памятником культурного значения. Монумент установили еще в конце XIX века в честь первого выхода выдающегося актера на сцену, подчеркнул глава региона.
Власти заверили, что памятник будет восстановлен в полном объеме. Хинштейн осудил действия украинской армии, подчеркнув, что подобные акты вандализма не имеют никаких оправданий.
Ранее сапёр артиллерийского соединения Южной группировки войск с позывным Каир рассказал, что в освобождённых населённых пунктах российские военные обнаружили умышленно уничтоженные ВСУ памятники и стелы, посвящённые воинам Великой Отечественной войны.