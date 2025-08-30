Лунный календарь садовода-огородника: что делать на даче 30 августа 2025 года

30 августа 2025 года Луна находится в растущей фазе, в стадии первой четверти. Луна пребывает в созвездии Скорпиона, создавая плодородную и интенсивную атмосферу, идеальную для активных садовых работ. Растущая Луна способствует посадкам, укреплению растений и новым начинаниям, а Скорпион, как один из самых «плодородных» знаков, усиливает рост корневой системы и жизнеспособность растений. Этот день вдохновляет на трансформацию сада, решительные действия и благодарность за урожай.