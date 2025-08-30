30 августа: какой сегодня праздник

Фаза Луны: Растущая, первая четверть. Идеальна для старта новых проектов, посадок и укрепления здоровья. Созвездие: Скорпион. Луна в Скорпионе акцентирует внимание на глубинных эмоциях, решительности и трансформации, побуждая к смелым шагам и внутреннему анализу. Энергетика: День сочетает нарастающий импульс растущей Луны с интенсивной и страстной энергией Скорпиона, создавая условия для решительных действий и глубоких изменений. Астрологическое влияние: Аспекты Луны с Марсом и Плутоном усиливают решимость и интуицию, но требуют избегать конфликтов и импульсивности.