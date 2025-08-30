30 августа: какой сегодня праздник

30 августа — это суббота, 242-й день года, до конца года осталось 123 дня.
Праздники 30 августа 2025.
День дальнобойщика (в России) День Республики Татарстан (в России) День рождения электрического пылесосаДень рождения компакт-кассетыДень доставленных посылокМеждународная ночь летучих мышейМеждународный день беконаМеждународный день китовой акулыМеждународный день жертв насильственных исчезновений.
Православные праздники 30 августа 2025.
Праздник иконы Божией Матери Свенская (Печерская)Память мученика Мирона пресвитераПамять преподобного Пимена УгрешскогоПамять мучеников Фирса, Левкия, Короната и дружины ихПамять мученика ПатроклаПамять мучеников Павла, Иулиании и прочих с нимиПамять преподобного Алипия, иконописца Печерского.
У кого именины 30 августа.
Женские: Ульяна, ЮлианаМужские: Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Филипп.
Кто из знаменитостей родился 30 августа.
Кэмерон Диас (1972) — американская актрисаТихон Жизневский (1988) — российский актёрТимур Кизяков (1967) — российский телеведущийБиби Рекса (1989) — американская певицаАнастасия Задорожная (1985) — российская актриса и певицаАнна Фроловцева (1948) — российская актрисаПавел Недвед (1972) — чешский футболистЭнди Роддик (1982) — американский теннисистЖак-Луи Давид (1748) — французский художникЭрнест Резерфорд (1871) — британский ученый, «отец» ядерной физикиИсаак Левитан (1860) — российский художникСергей Прокудин-Горский (1863), русский фотограф, химик и инноватор.
Исторические события 30 августа.
1703 — Произошло первое наводнение в истории Санкт-Петербурга.
1829 — В Москве заложена каменная Триумфальная арка.
1873 — Австро-венгерской экспедицией открыта Земля Франца-Иосифа.
1877 — Французский изобретатель Эмиль Рено запатентовал праксиноскоп — прародитель мультипликации.
1901 — Английский изобретатель Хьюберт Сесил Бут запатентовал электрический пылесос.
1963 — Впервые представлена публике компакт-кассета.
1990 — Принята декларация о государственном суверенитете Республики Татарстан.
1991 — Азербайджан провозгласил независимость.
30 августа 2025 года: Какая Луна?
30 августа 2025 года Луна находится в растущей фазе, в стадии первой четверти, вскоре после новолуния, которое произошло 28−29 августа. Луна пребывает в созвездии Скорпиона, создавая интенсивную, эмоциональную и трансформирующую атмосферу. Растущая Луна способствует началу новых дел, росту и накоплению энергии, а Скорпион усиливает страсть, решимость и глубокие внутренние процессы. Этот день вдохновляет на активные действия, внутренние размышления и преодоление препятствий.
Характеристики Луны 30 августа 2025 года.
Фаза Луны: Растущая, первая четверть. Идеальна для старта новых проектов, посадок и укрепления здоровья. Созвездие: Скорпион. Луна в Скорпионе акцентирует внимание на глубинных эмоциях, решительности и трансформации, побуждая к смелым шагам и внутреннему анализу. Энергетика: День сочетает нарастающий импульс растущей Луны с интенсивной и страстной энергией Скорпиона, создавая условия для решительных действий и глубоких изменений. Астрологическое влияние: Аспекты Луны с Марсом и Плутоном усиливают решимость и интуицию, но требуют избегать конфликтов и импульсивности.
Влияние Луны на 30 августа.
Эмоциональная глубина: Скорпион делает день подходящим для анализа чувств, разрешения внутренних конфликтов или работы над личными целями. Решительные действия: Растущая Луна в Скорпионе поддерживает смелые начинания, особенно в делах, требующих страсти и упорства. Трансформация: Энергия дня благоприятствует избавлению от старых привычек и началу новых, значимых проектов.
Традиции и приметы на 30 августа 2025 года.
День следует за Успенским постом, что сохраняет духовный настрой. В народных традициях конец августа связан с подготовкой к осени:
Погода: Ясное небо предвещает тёплый сентябрь, а дождь — плодородную осень. Растения: Сбор поздних трав (тысячелистника, душицы) или ягод считается благоприятным на растущей Луне. Птицы: Улетающие стаи птиц указывают на скорое похолодание.
Что делать в субботу 30 августа 2025 года.
Начинайте новое: Растущая Луна в Скорпионе идеальна для старта проектов, требующих страсти и решимости. Работайте над собой: Размышляйте о целях, избавляйтесь от старых привычек или начинайте здоровый режим. Укрепляйте связи: Используйте интуицию Скорпиона для глубоких разговоров с близкими. Сейте семена: Растущая Луна подходит для посадки многолетников или зелени.
30 августа — какой день недели?
В 2025 году 30 августа приходится на субботу.
30 августа — какой знак зодиака?
30 августа — это знак зодиака Дева.
Погода на 30 августа в Москве.
Температура: Днём температура воздуха в Москве составит около +20…+27°C, ночью опустится до +11…+16°C. Ощущаемая температура может быть чуть ниже из-за влажности и ветра.
Осадки: Утро начнётся с облачной погоды и мелкого дождя, который, вероятно, прекратится к вечеру. Возможны кратковременные прояснения, но небо останется преимущественно облачным.
Ветер: Юго-западный ветер скоростью 1−5 м/с, с возможными порывами до 7 м/с, добавит свежести.
Давление: Атмосферное давление будет колебаться в пределах 748−757 мм рт. ст., что близко к норме, но может повлиять на метеозависимых людей.
Облачность: Преимущественно облачно с прояснениями к вечеру, что создаст мягкое освещение, идеальное для прогулок.
Погода в Питере 30 августа.
Температура: Днём температура воздуха составит около +14…+19°C, ночью опустится до +9…+13°C. Ощущаемая температура может быть ниже из-за высокой влажности и ветра.
Осадки: Утро начнётся с переменной облачности и возможного мелкого дождя. Днём ожидается прояснение, но к вечеру возможен кратковременный дождь, который прекратится к ночи.
Ветер: Восточный и юго-восточный ветер скоростью 1−4 м/с, с порывами до 7 м/с, добавит прохлады, особенно вечером.
Давление: Атмосферное давление будет стабильным, около 757−758 мм рт. ст., но метеозависимые люди могут ощущать лёгкий дискомфорт.
Облачность: Утро и день — переменная облачность с прояснениями, к вечеру небо может затянуть тучами, но к ночи облака частично рассеются.
