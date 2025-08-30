Ричмонд
Что можно и нельзя делать в Миронов день 30 августа на Вдовьи помочи

Узнали приметы и запреты на 30 августа, когда празднуют Миронов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 30 августа вспоминает святого Мирона Кизического. В народе отмечают Миронов день. Вместе с тем есть еще одно названия — Вдовьи помочи. Все дело в том, что 30 августа было принято оказывать помощь нуждающимся.

Что нельзя делать 30 августа.

Незамужним девушкам в указанный день не следует долго смотреться в зеркало. Считается, что можно лишиться и здоровья, и красоты. Кроме того, на 30 августа никогда не планировали свадеб. Предки верили, что брак будет несчастливым.

Что можно делать 30 августа.

По традиции, в Миронов день старались сжечь старые вещи, чтобы избавиться от печалей и болезней. А еще в названную дату детей обливали водой из ведра, чтобы защитить от болезней.

Согласно приметам, хорошая погода предсказывает раннюю весну. В том случае, если 30 августа небо в тучах, то такая же погода сохранится на долгое время.

