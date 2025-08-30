Календарь на 30 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Предание гласит, что святой Мирон жил в III веке и был пресвитером в Ахаии. В праздник Рождества Христова он совершал богослужение. В храм ворвался местный правитель Антипатр с воинами и приказал схватить молящихся. Мирон стал горячо заступаться за паству, обличая правителя в жестокости. За что его обрекли на истязания. Святого повесили и строгали тело железными гребнями. Затем пресвитера бросили в раскаленную печь, но Господь сохранил мученика, в то время как близстоящие, до 150 человек, были опалены вырвавшимся из печи огнем. Тогда Антипатр стал уговаривать Мирона предать свою веру, на что получил решительный отказ. Святого вновь подвергли страшным мукам, но, видя его стойкость, правитель впал в отчаяние и лишил себя жизни. Однако Мирона это не спасло — в конце концов святого отвели в город Кизик, где ему отсекли голову.