Накосячил — фофан: какие премьеры телесериалов ждут нас в сентябре

Начало сентября — настоящий фестиваль телепремьер: дождавшись окончания отпускного сезона, создатели телешоу преподносят зрителю всё, что создали за долгие весенние и летние месяцы. Особенно уместной окажется 1 сентября премьера сериала «Олдскул» об учительнице советской закалки. Также в День знаний нас ждет комедийный сериал о начинающем депутате «Избранный», космическая комедия «Осторожно, люди!» и «Виноградник» с Павлом Прилучным, осваивающим новый для себя винный бизнес. О самых заметных телепремьерах сентября рассказывают «Известия».
«Избранный»1 сентябряOkko.
Тихий и робкий инженер НИИ «Закат» из провинциального города Глебова Олег Тяпин, занимающийся разработкой новой технологии получения графена, чтобы помочь родному предприятию, соглашается на тяжелое испытание — он становится депутатом Государственной думы. Но, оказывается, делать политику в пользу людей не так просто, как рассказывали Олегу умудренные старшие товарищи. В коридорах власти, словно в джунглях, опасность поджидает наивного новичка на каждом шагу, и только честность, доброта и простодушие помогают Олегу избежать неловких и откровенно опасных ситуаций и открыть в себе совершенно иного человека.
Немного доброй и веселой информационной кампании стране, конечно, не помешает. «Избранный» ложится в эту канву идеально — режиссер Дмитрий Губарев, известный по работе над «Физруком», заставит публику смеяться над эпидемией холеры, не говоря уже о жизни народных избранников. Фраза комического друга главного героя: «Одноклассник депутата — синоним слова “олигарх” придает происходящему на экране жизненность и вызывает у зрителя доверие. Правда, случилась промашка в инженерной плоскости: уже существующие технологии переработки графена особой доработки не требуют, ибо просты, как жизнь в Глебове, и могут использоваться даже на кухне — например, с использованием простого карандаша и липкой ленты. Но депутату такая технологическая наивность простительна — так что не зря, кажется, Олег из инженеров ушел.
«Олдскул»1 сентябряPremier.
Мария Петровна Трифонова (Мария Аронова) — опытный педагог советской закалки, обладатель звания «Учитель года», полученного еще в советские времена. Она работает в обычной городской школе — но волею судьбы и озабоченных безбашенностью отпрысков высокопоставленных родителей оказывается в инновационном лицее на Рублевке. Там нет звонков и не ставят двоек, а конфликт между учителем и учеником приводит к появлению во дворе школы кортежа солидных черных автомобилей, полных неулыбчивых мужчин, которые желают получить ответ на простой вопрос: что, собственно говоря, случилось? И Марья Петровна, конечно, найдет для них ответ, приструнит строгим словом и щелбаном возгордившихся от собственной вседозволенности хулиганов, а заодно сумеет по-новому взглянуть на племя младое-незнакомое, чтобы найти общий язык с собственными дочерью и внучкой.
С большой вероятностью, в часы показа сериала вылизанные зеркальные офисы, модные салоны красоты и величественные руководящие кабинеты будут стремительно пустеть. Родителям, добившимся высот в карьере, с легкостью управляющимся с тысячными коллективами фирм, но опускающим руки в попытке найти общий язык с отвязанным подрастающим поколением, наверняка понравится новая мера вещей, предлагаемая несгибаемой Марьей Петровной: шутка — щелбан, накосячил — фофан. Из первых избалованных поколений уже выросли настоящие разбойники — и смущенные их лихостью отцы срочно ищут альтернативные подходы. Что ж, «Олдскул» поможет: Марья Петровна еще ни разу не подводила.
«Форсайты»1 сентября’Амедиатека".
Лондон, конец XIX века. Семья промышленников и финансистов Форсайтов — один из столпов высшего общества, однако внутри нее бушуют нешуточные страсти. Глава клана, старый Джолион, пытается крепить семейные узы, забыв о собственных юношеских безумствах, его сестра Энн всеми силами отстаивает традиционные устои, а племянник Джолиона, Сомс, амбициозный преуспевающий адвокат, напротив, бросает вызов традициям, пытаясь завоевать Ирэн — свободную и независимую молодую женщину, чьи жизненные принципы становятся вызовом для консервативных Форсайтов. Добившись своей цели, Сомс, однако, не обретает покоя: их брак с Ирэн постоянно раздирают конфликты, а когда Ирэн влюбляется в другого, это приводит к расколу всего клана, часть которого сочувствует бунтарке, а остальные истово проклинают ее.
Пятитомный цикл романов «Сага о Форсайтах», законченный Джоном Голсуорси в 1921 году, принес писателю мировую славу, а вскоре и Нобелевскую премию. Неудивительно, что кино по мотивам романов появилось относительно быстро: первые немые мини-фильмы о жизни клана лондонских финансистов появились уже в 1920-х, а широкоэкранный звуковой фильм вышел на экраны в 1949 году. Однако соотечественникам куда более известен сериал 1962 года, ставший первым английским телешоу, закупленным для показа на советском телевидении.
26-серийная сага в точности следовала сюжету произведения и была признана классикой во всем мире. Британцы Кристофер Менол и Дэвид Мур взорвали общественное мнение в 2002-м: их телеверсия «Саги…» отошла от оригинала практически во всем — от цвета волос и глаз главной героини до финала, которому современные режиссеры добавили оптимизма. Каким путем в этот раз пойдут авторы экранизации, нам еще предстоит увидеть, но можно быть уверенными в одном: зрителей ждет традиционное для британских шоу крепкое историческое телеповествование с тщательной проработкой деталей, включая костюмы, прически, трости и экипажи викторианской эпохи. История Форсайтов, несомненно, порадует глаз, остальное — узнаем уже скоро.
«Виноград»1 сентябряKion.
У успешного менеджера Егора Антонова (Павел Прилучный — «Мажор», «Комбинация») есть всё: престижная работа, машина последней модели, собственный просторный дом и жена-красавица. И всем этим он обязан тестю-олигарху. Тот, сказать по правде, недолюбливает зятя-провинциала, благодаря удачному браку с его дочерью выбравшегося из грязи в князи, и тщательно присматривает за ним в ожидании неприятностей. Они не заставят себя долго ждать: легковесная интрижка со стажеркой на собственной фирме тут же становится известна патриарху семейства — и Егор в одночасье остается без семьи, денег и работы. Единственная возможность выбраться из ямы — доставшиеся ему по случаю виноградники под родной Анапой. Пытаясь начать жизнь заново, Егор заново открывает себя самого и осознает, что в жизни по-настоящему ценно.
Жанр винного кино давно и устойчиво популярен в мире: от «Тайны Санто-Виттории», номинанта на «Оскар» 1969 года до «Хорошего года» с Расселом Кроу и Марийон Котийяр, такие картины неизменно удачливы в прокате. Завораживающие закатные пейзажи на виноградниках, солнце в бокале и любовь на фоне равнин Бургундии и холмов Тосканы, а главное — флер неспешной мистерии, так характерный для виноделия с его медленным таинством и извечными ритуалами, превращающими ягодный сок в напиток богов. Правда, Прилучный для жанра несколько суетлив: его безостановочная погоня за поддельными очками «Дольче Габбана» с анапского рынка несколько контрастирует с трудом виноделов, традиционно чурающихся внешнего блеска. Однако осознание семейных ценностей виноградники ему всё же подарят.
«Осторожно, люди!»1 сентябряСТС.
В тело бесхребетного и безответного преподавателя филфака Семенова вселился маленький злобный инопланетянин, потерпевший крушение во время космического путешествия. Вселенец постепенно узнает жизнь землян и ужасается, узнав, как бездарно они тратят нефть: ведь для его планеты она — высшая ценность, с помощью которой можно создать лекарство от всех болезней. Инопланетянин начинает строить планы по уничтожению человечества, а когда в интернете подходящего рецепта не находится, пытается призвать на Землю сородичей, чтобы те всей силой обрушились на ничего не подозревающих жителей Земли. Но филолог Семенов противостоит вторженцу, как может, пытаясь рассказать об угрозе родным и коллегам. Увы, те не воспринимают филолога всерьез — даже его коллега, к которой Семенов испытывает всё большую симпатию. Возможно, именно их чувства не помогут вторжению состояться.
Кажется, филологи, эти безобидные бабочки, безвинные поглотители книжных страниц, особенно уязвимы перед вторженцами. Помнится, в фильме Майкла Николса «Волк» 1994 года в героя Джека Николса вселился волк-оборотень — а всё потому, наверное, что герой Николсона — редкий для актера случай — был тихим, смирным издателем, то есть всё тем же филологом. Впрочем, герою Николсона было грех жаловаться: именно его волчья ипостась привлекла в конечном итоге красотку Мишель Пфайфер. Инопланетная ипостась Семенова, увы, вряд ли кого привлечет: привычки есть руками, размазывая пищу по лицу, спать в трениках, а по улице бегать, напротив, в семейных трусах, — не самые привлекательные даже для нетребовательных дам. Что ж, каков филолог, таков и вселенец.
«Газета»5 сентябряSky.
Съемочная группа, работавшая над документальным сериалом о скрэнтонском филиале бумажной компании «Дандер Миффлин», продолжает фиксировать трудовые будни офисных работников. На этот раз ее выбор падает на провинциальную газету, которая в эпоху интернета дышит на ладан, не в силах угнаться за новыми технологическими веяниями. Чтобы удержаться на плаву, издатель нанимает нового главного редактора со свежим мышлением, и тот решает сделать ставку на непрофессиональных репортеров-добровольцев — блогеров, безработных и прочих неудачников, которые горят желанием попробовать себя в жанре поисков истины. Сонные будни редакции сменяются суетой, в которой безумие занимает всё более доминирующее место…
Действие сериала разворачивается в реальности культового сериала «Офис» — «Газета» снята в той же псевдодокументальной стилистике создателями британского и американского «Офисов» Рики Джервейсом и Грегом Дэниелсом. Так что здоровый смех гарантирован. В роли главного редактора — рыжий ирландец Донал Глисон, сыгравший Левина в «Анне Карениной» в компании с Кирой Найтли и Джудом Лоу — на этом воспоминании знатоки кино имеют шанс посмеяться еще раз.