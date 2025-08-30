Накосячил — фофан: какие премьеры телесериалов ждут нас в сентябре

В тело бесхребетного и безответного преподавателя филфака Семенова вселился маленький злобный инопланетянин, потерпевший крушение во время космического путешествия. Вселенец постепенно узнает жизнь землян и ужасается, узнав, как бездарно они тратят нефть: ведь для его планеты она — высшая ценность, с помощью которой можно создать лекарство от всех болезней. Инопланетянин начинает строить планы по уничтожению человечества, а когда в интернете подходящего рецепта не находится, пытается призвать на Землю сородичей, чтобы те всей силой обрушились на ничего не подозревающих жителей Земли. Но филолог Семенов противостоит вторженцу, как может, пытаясь рассказать об угрозе родным и коллегам. Увы, те не воспринимают филолога всерьез — даже его коллега, к которой Семенов испытывает всё большую симпатию. Возможно, именно их чувства не помогут вторжению состояться.