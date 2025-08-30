Роспотребнадзор рассказал, как выбрать цветы к 1 сентября

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор напомнил россиянам о правилах выбора и хранения живых цветов к 1 сентября, подчеркнув, что предпочтение стоит отдавать сезонным и стойким видам, таким как хризантемы, герберы, астры и георгины, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
«Отдавайте предпочтение сезонным и стойким видам — хризантемам, герберам, астрам, георгинам, эустомам и гипсофиле. Эти цветы лучше переносят перепады температур и меньше осыпаются. Розы приобретайте полураскрывшимися — так они дольше сохраняют свою форму», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что перед покупкой нужно осмотреть лепестки и стебли: лепестки должны быть упругими, без коричневых краёв, пятен и следов подсыхания, а стебли — плотными и влажными, без мягких или потемневших участков. Также отмечается, что стоит обращать внимание на запах цветов — резкий или неприятный может указывать на загнивание, а упаковка и подложка не должны содержать плесени или влажных пятен.
«После покупки сразу поставьте букет в вазу с водой и подрежьте стебли: косой срез предпочтителен для толстых, а жёсткие при необходимости можно расщепить или слегка надрезать. Удалите нижние листья, чтобы предотвратить загнивание и появление неприятного запаха», — говорится в сообщении.
Уточняется, что при продаже цветов покупателю важно предоставить полную и достоверную информацию о товаре и его производителях, оформленную на русском языке, а по усмотрению продавца — также на государственных языках субъектов РФ или родных языках народов России. Кроме того, продавец обязан передать кассовый и товарный чек.
Роспотребнадзор также информирует, что комнатные растения и свежесрезанные цветы возврату и обмену не подлежат. Обменять либо вернуть их можно только при наличии у них каких-либо недостатков или в случае непредставления полной и достоверной информации о товаре.