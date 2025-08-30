Роспотребнадзор рассказал, как выбрать цветы к 1 сентября

В ведомстве подчеркнули, что перед покупкой нужно осмотреть лепестки и стебли: лепестки должны быть упругими, без коричневых краёв, пятен и следов подсыхания, а стебли — плотными и влажными, без мягких или потемневших участков. Также отмечается, что стоит обращать внимание на запах цветов — резкий или неприятный может указывать на загнивание, а упаковка и подложка не должны содержать плесени или влажных пятен.